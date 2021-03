Eesti epeenaiskond pääses Tokyo olümpiamängudele

Avaringis vaba olnud Eesti (Katrina Lehis, Erika Kirpu, Julia Beljajeva ja Irina Embrich) vehkles 16 parema seas Ukrainaga, kes alistati kindlalt 45:33. Veerandfinaalis läksid eestlannad vastamisi Venemaaga, kellelt tuli aga lisaajal vastu võtta 27:28 kaotus.

Eesti naiskonnale tuli aga appi Hiina, kes võitis eestlannade peamist konkurenti Prantsusmaad 42:38. Kaotusest tulenevalt pole prantslannadel enam võimalik Eestist olümpiatabelis mööduda, mistõttu pääseb Tokyosse võistlema Eesti naiskond.

Kaasani MK-etapil kohtub Eesti järgmisena 5.-8. koha konkurentsis Ungariga.

Võistluse käik:

1. ring ehk 32 paremat:

Eesti konkurentidest alustas Egiptus napi 44:42 võiduga Brasiilia üle. See on Eestile halb uudis, sest kui Egiptus tõuseb maailma edetabelis 16 parema sekka, siis võetakse sellega Aafrika koht ja konkurents tabeli tipus muutub tihedamaks.

Eesti koondis oli esimeses ringis vaba. Samuti olid meiega konkureerivatest koondistest vabad Itaalia ja USA.

2. ring ehk 16 paremat:

Eesti alistas Ukraina 45:33 ja tagas koha veerandfinaalis. Meie jaoks head tulemused on ka need, et Itaalia sai jagu Šveitsist 45:34, Hiina alistas Egiptuse 45:32 ja Ungari alistas USA 45:37.

Veerandfinaalid:

Eesti kaotas Venemaale tasavägise matši lisaajal 27:28. Korea võitis Itaaliat 36:31, Poola oli samade numbritega parem Ungarist. Kaheksa parema hulgas sai aga Hiina 42:38 jagu Prantsusmaast, mis kindlustas Eesti naiskonnale olümpiapileti.

9.-16. koht:

Egiptus kaotas Saksamaale 34:45. USA sai jagu Kanadast 45:24. Ukraina alistas Jaapani 45:33.

USA alistas järgnevalt Ukraina 45:27 ja pääses koos Šveitsiga heitlema üheksanda koha peale. Egiptus sai 13.-16. koha heitluses jagu Rumeeniast 45:39 ja Jaapan Kanadast 41:37.

Kuna 13. koha matšis suutis Jaapan alistada Egiptuse 45:36, siis Jaapan jääb edetabelis Egiptusest ettepoole. Seega ei tohiks Egiptus jõuda 16 parema hulka ehk Aafrika koht jääb üldtabeli otsustada, mis on hea uudis Eestile.