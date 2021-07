Beljajeva: kõik olümpiasportlased jahivad medalit

"Ma arvan, et kõik sportlased, kes tulevad olümpiale, jahivad medalit. Mis mõte siia muidu tulla," rääkis 2013. aasta naiste individuaalvõistluse maailmameister Beljajeva intervjuus ERR-ile.

2016. aastal Rios sai Beljajeva individuaalturniiril 29. koha, naiskonnaga tuldi aga neljandaks. Vehkleja sõnul meeldib talle Jaapanis märksa rohkem ning ka vorm olevat hea.

"Praegu on kõik hästi ja võrreldes Rioga on siiamaani meeldinud. Meil on hotellitoast väga ilus vaade ja linn on ka väga ilus. Rios me väga ei näinud midagi ja olümpiakülas polnud selliseid vaateid. Atmosfäär väga meeldib ja hetkel suurt pinget ei tunne, praegu on kõik hästi," lausus Beljajeva.

"Valmistusime juba Eestis ja käisime Moskvas laagris, kus sai väga suur töö ära tehtud. Enne Tokyot aklimatiseerusime [Jaapanis] Saku laagris, kus meil olid kergemad treeningud ja kus püüdsime lihtsalt kohaneda aja ja kliimaga. Kõik on seni läinud hästi."

Kolmapäeval tähistas Beljajeva 28. sünnipäeva, ehkki tartlanna sõnul olid tegevused piiratud.

"Tähistamine läks kergelt. Sööklas ütlesin, et teen teile välja: sööge, mida tahate! Kahjuks ei olnud võimalust väga tähistada või midagi tellida. Torti ka ei saanud."

Julia Beljajeva astub naiste epeevehklemise individuaalturniiril võistlustulle laupäeva varahommikul kell 4.25, minnes avaringis vastamisi prantslanna Coraline Vitalis'ga.