Olümpiadebüüdiks valmistuv Lehis: idee poolest on vorm väga hea

"Tunnen end hästi ja loodan, et tunnen end ka võistlustel hästi. Midagi ennustada on väga keeruline ja vehklemises on ennustada praktiliselt võimatu. Elame, näeme ja tuleb anda endast parim," rääkis 26-aastane Lehis Tokyos ERR-ile.

"Enesekindlust peab alati olema, ilma selleta on väga raske kedagi võita. Midagi aga ennustada ei saa - võin end praegu tunda väga enesekindlalt, aga kui astun rajale, siis võib tunne olla hoopis teine. Eks võistlus näitab."

"Tööd on tehtud väga palju ja idee poolest peaks olema väga heas vormis. Kõik sõltubki endast, kuidas suudan selle endast välja lasta."

Olümpiamelu Lehisele üllatust ei valmistanud.

"Oskasin selleks olla natuke valmis. Ma ei ole väga hämmingus või šokis, et oo, mis toimub. Kõik on aga äge ja huvitav, et nii palju sportlasi on ühes kohas. Selles suhtes on pigem põnev kui ärevust tekitav."

Katrina Lehis astub naiste epeevehklemise individuaalturniiril võistlustulle laupäeva varahommikul kell 4.55, minnes avaringis vastamisi poolatar Ewa Trzebinskaga.