Sõõrumaa Tokyo OM-ist: kehtivad piirangud on natuke hirmuäratavad

Tokyo olümpiamängude rangete reeglite tõttu peavad sportlased liikuma vaid kindlates mullides. 33 sportlasest koosnev Eesti koondis on lisaks suurele Tokyo olümpiakülale majutatud mängudel veel viies korraldajate poolt pakutud paigas. Kahes kohas on ratturid ja purjetajad ning omaette veel Sapporos startivad maratoonarid. Suur hajutatus on rangete liikumisreeglite tõttu parajaks peavaluks.

"Sakus, Nagano külje all toimub eellaager. Kogu see liikumine ja kogu see seal olemine saab olema täpselt samasuguste reeglite järgi nagu selles suures olümpiakülas, et hotell, treeningpaik ja tagasi," selgitas EOK spordidirektor Martti Raju.

"Kõik peab olema kontrolli all ja väga piiratud. Jaapanlased vaatavad väga täpselt, et reegleid ei rikutaks ehk reegli rikkumine tähendab automaatselt karantiini minekut. Nendest tuleb väga täpselt kinni pidada," lisas ta.

Martti Raju saab olümpiakoondise juhina uppuda Exceli tabelite täitmisse, sest erinevaid nõudeid on olümpiatiimi liikmetele Jaapanisse pääsuks ja seal võistlemiseks erakordselt palju. Koondist Tokyosse toetama sõitev EOK president Urmas Sõõrumaa tunnistas, et jaapanlaste seatud piirangud tekitavad parajat stressi.

"Omas tsoonis, omas toas, maskiga, ei vaatamist vasakule ega paremale. Eks saab näha, mis muidugi kohapeal on, aga need jutud ja piirangud, mis praegusel hetkel kehtivad, need on natuke hirmuäratavad," tõdes Sõõrumaa.

Esimesed Eesti sportlased jõuavad Jaapanisse 12. juulil ja lähevad Tokyost 124 kilomeetri kaugusel asuvasse Saku linna eellaagrisse.

"Vehklejaid on koos abipersonaliga kümme inimest. Saku eellaagrisse lähevad veel Epp Mäe, kümnevõistlejad ja Rasmus Mägi ja judokad. Need on need, kellega on meil on Saku ja Jaapani ametkondadega kokkulepe, et nad võivad tänase seisuga sinna minna," rääkis Raju.