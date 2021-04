Kaaberma: tuleb süstida kindlust ja külma närvi

"Võrreldes juba viie aasta taguse olümpiaga Rios, siis siis oli küll niimoodi, et kolm võistkonda olid teistest tiba tugevamad: Hiina, Venemaa ja Rumeenia. Need tookord esimesed kolm kohta võtsidki," meenutas Kaaberma ETV-le.

"Aga praegu ma küll ei ütleks. Mingil määral on Hiina ja Venemaa tase allapoole tulnud ja teised - Korea, Itaalia, meie - natuke lähemale tulnud. Nende kuue võistkonna suhtes, isegi seitsme suhtes ei oskaks öelda, kes võiks medalid koju tuua."

Mida Eesti naiskond järgneva ettevalmistuse jooksul peaks tegema, et olla medalisoosik? "Ma arvan, et oleme medalisoosikud, aga et medal koju tuua, peab kindlasti trenni edasi tegema. Tuleb kindlust ja külma närvi rohkem sisse süstida. Et ei oleks liiga palju värinaid sees."

Kuidas naiskonna liikmetele seda kindlust ja külma närvi süstid? Missuguseid võistlusi enne olümpiat veel on? "On kaks võistlust jäänud, mis võivad veel toimuda. Need on Dubai MK-etapp ja Euroopa meistrivõistlused. Kuidas külma närvi sisse süstida - eks ikka treeningutega. Mida rohkem trenni teed, seda rohkem seda kindlust tuleb. Nüüd peame otsima kõige paremad võimalused, kus ja kellega saaksime trenni teha."

Tokyo olümpiale sõitva neliku nimesid veel kinnitatud pole. Naiskonda pääsevad koduse edetabeli kolm esimest pluss üks peatreeneri otsusega. Edetabelit suure eduga troonivad Erika Kirpu ja Katrina Lehis on Kaaberma sõnul kindlalt tiimis, kolmandal positsioonil on Julia Beljajeva, kes edestab 38 punktiga Irina Embrichi, kellele suure vahega järgnevad Nelli Differt ja Kristina Kuusk

"Kindlasti see reiting võib veel muutuda, vähemalt peale Dubaid," lausus Kaaberma. "Eks vehklemisliit peab ka nüüd ütlema, millal see tärmin pannakse, aga teades hetkeolukorda, siis olümpiani on veel neli kuud aega. Siin nimesid on veel liiga vara välja öelda."