Kirpu: minu arsenal on võrreldes Rioga palju suurem

"Minu jaoks oli tee [Tokyo] olümpiale väga pikk. Vahetasin treenerit, vehklemiskooli. Töötasin väga palju psühholoogiga. Ma ei tea, kas olen just elu parimas vormis – äkki saab isegi veel parem olla – aga võrreldes Rioga on vorm kindlasti palju parem ja ma tunnen end palju paremini," rääkis 29-aastane Kirpu intervjuus ERR-ile.

"Olen nende aastatega palju uut juurde õppinud ja tõesti palju tööd teinud. Ma ei tea, kuidas võistlusel läheb, aga annan endast kindlasti parima. Mul on mingi metodoloogia olemas, kuidas seda teha ja kogemust on ka."

"Ma olen uue itaallasest treeneriga õppinud palju uut ja minu arsenal on palju suurem – nii tehniliselt kui taktiliselt. Loodan seda kõike võistluste ajal kasutada. Kuna vehklemine on väga mentaalne ala, siis olen ka sellele väga palju tähelepanu pööranud," lisas Kirpu.

Kindlat tulemust Kirpu endale sihiks ei sea, soovides esmajärgus teha tugeva ja endale rahulolu pakkuva soorituse.

"Ma jääks rahule siis, kui tean, et olen andnud endast kõik ega andnud alla. See on sport ja võib juhtuda, et kaotad. Muidugi lähme kõik kulda püüdma, aga medaleid on kolm ja enamik jääb medalist ilma. Tahan, et järgmisel hommikul ärgates teaksin, et andsin endast parima."

Erika Kirpu astub naiste epeevehklemise individuaalturniiril võistlustulle laupäeva varahommikul kell 4.25, minnes teises ringis vastamisi ameeriklanna Kelley Hurleyga.