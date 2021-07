Beljajeva: arvatavasti oli vastane natuke targem kui mina

Eesti vehkleja Julia Beljajeva alustas laupäeva varahommikul epeevehklemise individuaalturniiri kahe võiduga, ent jäi siis veerandfinaalis 8:15 alla maailma edetabelijuhile Ana Maria Popescule. Eestlanna ütles, et rumeenlanna säilitas varakult võetud edu targalt ning rahulikult.

"Kahjuks matši algus läks käest ära. Ta läks juhtima ja hakkas kohe kontrarünnakute peale mängima. Temaga on niimoodi raske vehelda, kui ta juhib ja taganeb," kommenteeris Beljajeva kohtumist. "Minu plaan oli ise juhtima minna. Seda on muidugi lihtne öelda, et ma tahtsin juhtima minna, eks rünnata peab ka oskama. Kahjuks seekord läks nii, et ta oli väga rahulik ja vigu ei teinud, et ma oleks saanud järele võtta."

"Kui vaadata meie eelmisi omavahelisi kohtumisi, siis tal on olnud raske minu rünnakuid kontratega peatada. Aga ta oli täna siis arvatavasti natuke targem kui mina," lisas Beljajeva.

Võrreldes Rio de Janeiro olümpiamängude 29. kohaga tegi Beljajeva suure sammu edasi, kuid loomulikult olid sihid veelgi kõrgemad. Vehkleja ütles, et tal ei ole suurt vahet sellest, kas sai lõpuks 29. koha või pääses veerandfinaali, sest eesmärk oli medalivõit.

Edukat olümpiadebüüti tegev Eesti esivehkleja Katrina Lehis alistas veerandfinaalis Rio olümpiahõbeda itaallanna Rossella Fiamingo ja kohtub poolfinaalis Beljajeva alistanud maailma esinumbri Ana Maria Popescuga.