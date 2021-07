Muhu Väina regatt jõudis keerulisele tuulele vaatamata Saaremaale

Pool tänavusest A. Le Coq Muhu Väina regatist on tänaseks selja taga ning Ruhnu-Kõiguste etapp oli neljas kokku seitsmest nädalapikkuses seerias. Kolmapäeva hommikul Ruhnu all reipalt puhunud tuult jätkus mõneks tunniks ja siis saabus tuulevaikus, mis segas kaarte hoolega venitades 33-miilise distantsi suurte jahtide gruppides enam kui kaheksale tunnile. Õigeim strateegia valik ja fortuuna soosis neljapäeval võitjaid, kelleks on Adelante, Amserv Toyota ST, Kvartet, Kaija ja Bacchus.

ORC I grupis tõmbas tuulevaikusest finiši poole kurssi seades kõige pikema kõrre jaht Adelante Kalevi Jahtklubist Andrus Luhti juhtimisel, kes sõitis välja parima tulemuse pärast enam kui kaheksat tundi merel. Väga võrdsete aegadega, kaotust võitjale ligi 15 minutit, said vastavalt teise ja kolmanda koha Priit Tammemägi meeskond jahil Premium ja Jaak Jõgi juhtimisel jaht Forte Kalevi Jahtklubist.

Juba mitmendat korda Muhu Väina regatil osalenud Ilmari Absetzi meeskond jahil Kind of Magic Soomest sõitis välja parima Cruiser divisjoni tulemuse.

Nelja etapi järel juhib ORC I grupis 10 punktiga neljanda tulemuse välja sõitnud jaht Matilda 4 Joachim Aschenbrenneriga roolis ja taktiku rollis Juss Ojala Jahtklubist Dago. Teisel kohal oleval Adelantel on kolmteist ja kolmandal kohal oleval Fortel kuusteist punkti.

ORC II grupis jagasid esikolmiku kohad omavahel jällegi samad jahid, kes poodiumil ka eelnevatel päevadel ning kes täidavad ka koondtulemuste esikolmiku. Etapivõidu võttis Margus Žuravljovi juhtimisel Amserv Toyota Sailing Team Kalevi Jahtklubist, sõiduaega veidi enam kui kaheksa ja pool tundi.

Korrigeeritud ajas kolm minutit kaotust Amserv Toyotale andis teise koha jaht Sugarile Pärnu Jahtklubist, mille roolis Marjaliisa Umb. Aivar Tuulbergi meeskond jahil Katariina II Pärnu Jahtklubist sõitis välja kolmanda tulemuse, kaotust võitjale korrigeeritud ajas kuus ja pool minutit.

Parima tulemuse ORC II grupi Cruiser divisjonis tegi Jaan Tiidemanni juhtimisel jahi Mia meeskond Kalevi Jahtklubist, olles üldarvestuses kuues. Üldarvestuses juhib viie punktiga Sugar, võrdselt kümne punktiga on teisel kohal Amserv Toyota ST ja kolmandal Katariina II.

ORC III grupis purjetas parima tulemuseni Vasilii Alekseevi meeskond jahil Kvartet Venemaalt, kes on tubli edumaaga konkurentide ees ka selle grupi liider pärast nelja etappi skoorides üheksa punkti. Teise koha saanud Jahtklubi Dago jaht Celia Rauno Pielbergiga roolis jäi Kvartetist maha napid kolmkümmend kaheksa sekundit. Vähem kui minuti jäi omakorda teisest kohast maha Margus Beljakovi juhtimisel jaht Liliann Saaremaa Merispordi Seltsist. Viimane hoiab hetkel viieteistkümne punktiga teist kohta selles grupis ja Celia on kolmas seitsmeteistkümne punktiga.

ORC IV grupis sõitis konkurentidele aja ette jaht Kaija Annika Malva juhtimisel Noblessneri Jahtklubist. Seni paar esikohta noppinud Tarmo Polli Black Bird Haapsalu Jahtklubist lõpetas selle etapi aga teise kohaga, talle järgnemas möödunud aasta regati selle grupi võitja Joel Kõiv jahil Julechka Toila Jahtklubist. Koondarvestuses jagavad esikolmiku kohti selles grupis Black Bird esimesel kohal kümne punktiga, Julechka teisel kohal üheksateistkümne punktiga ja kolmandal kohal on Oleg Egipte meeskond jahil Astrid Kalevi Jahtklubist.

Folkbootide klassis oli regati neljandal etapil võidukas Olev Oolupi meeskond jahil Bacchus Jahtklubist Dago. Kahe ja poole minutilise vahega võitja järel ületas finishiliini teisena jaht Linda Pertti Neero juhtimisel Kalevi Jahtklubist. Veidi vähem kui minuti hiljem finisheeris Argo Vooremaaga roolis Muinasjutukuningas Kalevi Jahtklubist. Koondarvestuse punktiseis on Folkbootidel väga pingeline. Võrdse arvu ehk kaheteistkümne punktiga on esikohal Muinasjutukuningas, teisel kohal Linda ja kolmandal kolmeteistkümne punktiga jaht Jonna Mikk Kööseliga roolis.