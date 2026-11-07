Eesti väravavaht: meil oli palju noori, aga suutsime ikka taset säilitada

"Väga emotsionaalne, meid oli palju rahvast vaatamas ja tahtsime kindlasti võita," kinnitas Eesti koondise väravavaht Conrad Mölder pärast kolmandat võitu. "Iga mees andis endast sada protsenti. Vastas oli väga tugev meeskond, andsime endast kõik."

Hokikoondis alustas turniiri 8:0 võiduga Hispaania üle, teises mängus seljatati Rumeenia 4:1. Kuigi mitmed Eesti tippmängijad ei saanud meeskonda kodusel turniiril aidata, olid kolm mängu mõnevõrra noorema koosseisuga kevadise MM-i eel heaks katsumuseks.

"Väga rahul! Enam rohkem rahul ei saa olla, kõik mängud kodus võita. Näitasime, et kuulume siia. Meil olid paljud põhivennad puudu, meil oli palju noori, kes olid esimest-teist korda koondises, aga suutsime ikka taset säilitada. See näitab, et meil on palju valikut [MM-]turniiriks. See on ainult hea," kinnitas Mölder.

Artemi Aleksandrov viskas laupäeval värava ja andis kaks tulemuslikku söötu, ühe tabamuse sai teiste seas kirja ka Erik Potšinok. "Mäng ei olnud lihtne, aga oleme võidu üle õnnelikud," kinnitas Potšinok ERR-iga rääkides. "Suutsime kõik jääle jätta ja 5:3 võita! Kui kõik karjuvad Eesti-Eesti, lööd värava ja kõik tõusevad püsti ja karjuvad, siis see on päris hea tunne! Publik elab koos meiega hokis, see on fantastika," lisas ta.