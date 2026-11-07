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Hilised väravad aitasid hokikoondisel koduse turniiri täiseduga lõpetada

Eesti koondis
Eesti jäähokikoondislased
Eesti jäähokikoondislased Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti koondis

Eesti meeste jäähokikoondis lõpetas Tallinnas toimunud Euroopa Rahvuste karikaturniiri täiseduga, kui seljatas kolmandas mängus Leedu meeskonna 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

Eesti jäi 4.14 kestnud mängu järel kaotusseisu, kui külalismeeskonna viis ette Mark Kaleinikovas, ent Maksim Lovkovi tabamus üheksa minutit pärast matši algust ja Erik Potšinoki ülekaalus visatud värav viis ja pool minutit enne avakolmandiku lõppu viisid Eesti 2:1 juhtima.

Viis minutit pärast teise kolmandiku algust tegi Artemi Aleksandrov seisuks 3:1, aga Paulius Gintautas vähendas siis perioodi keskel leedukate kaotusseisu minimaalseks ning tõi kolmanda alguses tabloole viigiseisu.

Kohtumise kaks viimast väravat viskas aga Eesti meeskond: Maksim Burkov viis võõrustajad 8.42 pärast perioodi algust ette ning lõppskoori vormistas David Timofejev 3.32 enne lõpusireeni. Aleksandrov sai lisaks väravale kirja kaks resultatiivset söötu, kaks söödupunkti teenis ka Andre Linde.

Eesti võitis Rahvuste karikaturniiril kõik kolm kohtumist väravate vahega 17:4. Teise koha teenis laupäeval penaltiseeria järel Hispaania 6:5 alistanud Rumeenia viie punktiga, Leedule kuulus kolmas koht.

Toimetaja: Anders Nõmm

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