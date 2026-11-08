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Pruuli: Paide Linnameeskonna klubile tõid esimese meistritiitli naised

Jalgpall
Foto: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Esimest hooaega naiste jalgpalli meistriliigas osalenud Paide Linnanaiskond sai debüüthooaja lõpus ka karika pea kohale tõsta.

Sirje Kapperi juhendamisel meistriliigas debüteerinud Paide Linnanaiskond kindlustas viimases voorus ajaloolise Eesti meistritiitli, kui alistas koduväljakul 3:1 Harju Laagri naiskonna. "See on uskumatu, millega täna hakkama saime. Mäng oli väga rabe, mängis tunnetega, aga lõpuks kõik hea: võit on kodus ja oleme Eesti meistrid. Muu ei loe!" ütles peatreener Kapper pärast mängu.

Kaks väravat lõi Paide eest tänases kohtumises kogenud ründaja Lisette Tammik, kes varasemalt võitnud tiitleid Floraga. "Ma arvan, et see on päriselt üks kõige magusamaid tiitleid, mis ma olen võitnud oma karjääris. Otseselt mitte keegi ei oodanud, et me võime seda teha. Teadsime, et meil on selline tiim, kes suudab võita, aga kohe esimesel aastal… See on väga vinge!" sõnas koondislane.

Paide edestas viimaste aastate valitsejat Florat kokkuvõttes kolme punktiga ja pronksi saanud Saku Sportingut kümne punktiga. "Väga kõva emotsioon, ma ei ole ise kunagi võitnud ühtegi tiitlit Eestis. Kindlasti see tiitel on meie kõigi oma, kõigi Paide inimeste oma, kõigi oma, kes meisse uskusid. See tuli ühise töö pealt, kõik mängijad pingutasid igas trennis ja mängus lõpuni!" ütles ründaja Kirkeliis Lillemets.

Uus Eesti meister võitis 25 mängust 18 ja kogus 54 punkti. "Naised tegid super hooaja teise poole, viimase 11 mänguga kümme võitu. Meeletult uhke nende üle! Vägev saavutus kogu klubi jaoks, ikkagi esimene meistritiitel Paide Linnameeskonna klubile ja selle tõid meie tublid naised," rõõmustas klubi esindaja Jaanus Pruuli.

Peatreener Kapperi sõnul on klubi andnud naiskonnale suurepärased tingimused, mis aitavad edule kaasa. "Keskkond, mis meile loodud on, kindlasti aitas väga palju kaasa. Me hoiame võistkonnana väga kokku, võitleme iga meetri eest. See on see, mida oleme algusest peale üritanud luua selle naiskonnaga. Luua kultuur, et kõik on kõigi eest väljas ja võistkond on tähtsam kui sina ise," ütles treener.

Meistritiitel tähendab ka seda, et uuel hooajal saab Paide naiskond panna end proovile eurosarjas. "Nüüd ootab uus ajajärk ees, mõlemad esindustiimid on järgmisel aastal eurosarjas. See tänane emotsioon siin 654 pealtvaataja ees oli midagi erakordset. See näitab, et naiste jalgpall läheb korda. Usun, et vägevad aastad on ees," rääkis Pruuli. "Kiitus kõigile teistele. Nii Florale, kes tegi sellest tiitliheitlusest meeletu võitluse ja ka Saku naiskond, tänavune karikavõitja, tegi vägeva hooaja. Ülipõnev aasta ja heameel on, et kuld tuli lõpuks meile."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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