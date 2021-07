Raul Must olümpiast: tundub mõistlik, et publikut ei lasta saalidesse

Olukord Jaapanis, eeskätt Tokyos on koroonaviiruse levimise osas halvenenud. Nakatumusnäitajad on tõusuteel. Tokyos kuulutati välja eriolukord – neile faktidele tuginedes rakendatakse nüüd meetmeid, mille järgi pole olümpiamängude ajal publikul lubatud Tokyos asuvatesse olümpiarajatistesse kaasa elama tulla. Ehk siis, lihtsamalt öeldes peavad olümpiasportlased võistlema tühjade tribüünide ees.

Mitmete spordialade võistlused viiakse küll läbi Tokyost eemal. Aga on tulnud sõnumeid ka selle kohta, et publik ei pääse Fukushimasse, kus toimuvad pesapall ja softpall, ning näiteks ka Sapporo jalgpallistaadionile.

Ehk siis, laia pintsliga tõmmates läheb käiku see stsenaarium, et olümpiamängud peetakse kohapealsete fännideta.

Üks neist spordialadest, mille võistluskeskus paikneb Tokyos, on sulgpall. Eesootavast kõneles Vikerraadio saatele "Spordipühapäev" sulgpallur Raul Must.

Raul, sul on varasem kogemus kolmedest olümpiamängudest. Neljandad tulevad nüüd kindlasti teistsugused. Kui hästi sa olid sportlasena selliseks otsuseks valmis, et olümpial publikult otsest tuge võtta pole?

Arvestades seda, mis olukord on maailmas ja ega see koroonaviirus ju kuhugi kadunud ei ole - siin räägitakse kolmandast lainest - tundus mulle see mõistlik, et publikut ei lasta saalidesse. See on päeva lõpuks ka sportlaste endi kaitseks. Et asjad ei läheks halvemuse poole. See ei tulnud üllatusena ja minu meelest igati mõistlik otsus.

Mida võib uus olukord võistluste loogikas muuta? Kui reaalne on, et see avaldab tulemustele suurt mõju?

Seda on raske öelda. Mulle isiklikult on olümpia meelde jäänud sellega, kui saal on rahvast täis ja elatakse kaasa. See annab erilise enesetunde teha sporti, teha hästi ja võistelda tugevate konkurentidega. Teistpidi on jälle see, et see lisab ka võistlusnärvi rohkem. Kui astud spordihalli ja sul on 5000 - 10 000 pealtvaatajat, siis see võib jala värisema panna. Mulle tundub, et see hoiab närvi natuke rohkem kontrolli all. See ei tekita mulle probleemi, aga melu ja kogemus pole kindlasti nii võimsad kui eelnevatel olümpiatel.

Selleski Eesti olümpiadelegatsioonis on debütante. Kui sa tuletad meelde oma esimest olümpiat Pekingis, siis kui suurest emotsioonist debütandid ilma jäävad? Kujutan ette, et teistel ja kolmandatel olümpiamängudel olid sa kogu olümpiamelu suhtes juba palju teadlikum, aga just esimesed mängud. Ehk käisid ikkagi mõnel pool ka suurte silmadega ringi.

Absoluutselt. Mis seal salata - olümpiamängud on kõigi teiste spordisündmustega võrreldes kordades mastaapsem. Alustades juba sellest olümpiakülast, siis 10 000 sportlast ja muu personal. Juba see tundub nii võimas ja kui lähed saali, siis seal on kõik maailma tipud koos, sul on eriline tähelepanu, väga palju pealtvaatajaid... kõik kolm olümpiat on olnud ka täismaja pealtvaatajaid. Ta ikkagi jättis väga ägeda mulje ja ausalt öeldes on kõik olümpiat olnud võrdväärselt võimsad ja ägedad. Esimest korda olümpiamängudel osalev sportlane seda enesetunnet kindlasti ei saa ja mingist osast ta ilma jääb. Teistpidi saavad kõik aru sellest, mis olukord maailmas praegu on ja teistpidi hästi, et olümpiamängud ikkagi peetakse. See võimalus oli ka laual.

Selgita lõpetuseks, milline on sportlasi puudutav korraldus. Tokyosse võite kohale minna mõnevõrra enne võistlusi, aga kui oma võistlus on lõppenud, siis peate vist väga väikese perioodi jooksul sealt lahkuma. Reeglid on kehtestatud ja need on üsna karmid?

Minu teada on ka niimoodi, et kui on võistlus läbi, siis kahe-kolme päeva jooksul peab olümpiakülast välja minema ja ma saan aru, et ka koju naasma. Pikka olekut ei ole pärast enda spordi lõppemist. Sulgpallurid võisid varem minna olümpiakülla kaheksa päeva enne avapäeva. See ei ole ka väga palju, aga ikkagi mõistlik aeg. Tingimused on seekord karmimad, kindlasti iga päev koroonatestid ja ma olen ka Soome kolleegide käest kuulnud, et isegi olümpiakülas söömine võib olla vahetustega kindlatel kellaaegadel, mis ei ole kunagi enne nii olnud. Kindlasti on olud erinevad ja reeglid täpsemalt paika pandud, mida tohib ja mida ei tohi teha. Nendest tuleb kindlasti kinni pidada, muidu ei saa mänge pidada.