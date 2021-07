KK Viimsi pallib tuleval hooajal meistriliigas

"Otsus on tehtud, et teeme avalduse liituda Eesti meistriliiga ja Eesti - Läti ühisliigaga. Meie jaoks pole meistriliiga eesmärk omaette, vaid see on vahend. See on meie noortepüramiidi tipp ja pikendus. Kogukonna mängijatele tahame pakkuda järgmist sammu ja jälgijatele kvaliteetset meelelahutust," vahendas KK Viimsi tegevjuhi Tanel Einaste pressikonverentsil öeldut Delfi.

Meeskonna peatreeneriks on uuel hooajal pikalt Viimsi esiliigatiimi juhendanud ja mullu hooaja teisel poolel Tallinna Kalev/TLÜ ridades ka kõrgliigakogemuse saanud Valdo Lips. Pressikonverentsil hõigati välja, et seatud on ka korralikud sportlikud eesmärgid ning tahetakse kokku panna koosseis, kes oleks konkurentsivõimeline.

"Eesmärgiks on mitte lihtsalt mängima minna, vaid mängida medalite peale. Mängida lõbusat, modernset korvpalli. See on see, millest praegu saab rääkida," ütles meediale Valdo Lips.

Komplekteerimist alustatakse Eesti mängumeestest ning loodetakse paika jätta mullu esiliiga võitnud põhituumik. Ühtegi konkreetset kokkulepet veel välja hõigata siiski pole. Kui Eesti mängijad paigas, siis klubijuhi sõnul on väga reaalne ka see, et tugevdusi otsitakse piiri tagant.

Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi ootab KK Viimsi lisandumist suure rõõmuga. "KK Viimsi senine tegevus vastab 100-protsendiliselt Eesti korvpalliliidu strateegilistele eesmärkidele, millest üks olulisem on toimiv organisatsioon. Viimsi on elav näide sellest, et kogukonna kaasamiseks ei pea otseselt mängima kõrgliigas. Mul on hea meel, et nad sammu kõrgemale teevad ja seda enda poolt sportlikult välja võidetud kohale," ütles Kuhi.

Kuhi lisas: "Ma usun, et korvpalliklubi järgmine samm on ka Viimsi vallale ja kogukonnale väga tähtis. Seda näitab ka nende tänane kohalolek siin pressikonverentsil."

PAF Eesti-Läti korvpalliliigas ja Eesti korvpalli meistriliigas peaks seega uuel hooajal mängima kaheksa kodumaist klubi: KK Viimsi, BC Kalev/Cramo, Pärnu Sadam, Rakvere Tarvas, Tallinna Kalev/TLÜ, TalTech, Avis Utilitas Rapla ja Tartu Ülikool Maks & Moorits.

Keio Kuhi sõnul tehakse otsus KK Viimsi kohta 15. juulil. Sellega peaks uuel hooajal Eesti-Läti liigast osa võtma kaheksa Eesti ja kuus Läti klubi. Plaan on mängida kaks ringi omavahel läbi ehk igale tiimile tuleks 26 kohtumist, millest 13 kodupubliku ees.