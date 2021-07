Raplamaa rattamaratoni võitis Jõeäär, juhtgrupis sõitnud Taaramäe kukkus

Ligi 30-kraadises kuumuses peetud võidusõidul olid poolel võistlusmaal teistelt eest rebinud Jõeäär, Josten Vaidem, Ivo Suur ja Rein Taaramäe. Sarja neljakordne võitja Jõeäär ladus oma trumbid lauale Keava mägedes, mille järel edestas lähimaid jälitajaid Vaidemit ja Suurt vastavalt 11 ja 36 sekundiga. Samas järjestuses jõuti ka finišisse.

Teist etappi järjest võidutsenud Jõeääre võiduajaks oli 2:20.57, Vaidem kaotas talle 24 sekundiga. Suur jäi omakorda maha ühe minuti ja 21 sekundiga.

Pikalt juhtgrupis püsinud Taaramäe kukkus sõidu esimeses pooles halvasti õla peale, kuid arstlikus kontrollis midagi tõsisemat ei tuvastatud. Taaramäe lõpetas neljandal kohal.

"Alguse poole ökonoomitasin pigem, sest teadsin, et lõpp on raske," rääkis maastikumaratoni ja -krossi Eesti meistrivõistlusteks valmistuv Jõeäär pärast sõitu. "Kui Hansgrohe kiirenduslõik tuli, siis mõtlesin, et kuna mul oligi plaanis seal rünnata, siis panen selle lõigu ka täiega. Vahe tuligi sisse, aga Josten paistis kogu aeg ning mul endal hakkas ka lõpus päris palav ja raske. Ma väga kuuma ilma armastaja ei ole, aga vedasin välja. Tundub, et vorm on täitsa hea, hooaeg on hästi alanud."

Naiste seas teist etappi esikoha pälvinud Uibokandi võiduajaks oli 2:42.06, edestades Merili Sirvelit 38 sekundiga ning Liisa Ehrbergi kolme minuti ja 53 sekundiga. 13. kohal jõudis finišisse Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid (3:37.14).

"Väga palav ja raske sõit. Kuumus tappis ära. Nii palju singleid. Enesetunne ei olnud kõige parem, aga kannatas ära," rääkis Uibokand. "Puhata kuskil ei saanud, kogu aeg tuli pingutada, kuid üritasin pigem iseendaga hakkama saada. Kogu aeg olin piiri peal, tulid krambid ja kuumavärinad. Üritasin neid maha suruda."

Hansgrohe kiirenduskilomeetri kiireimad olid Jõeäär ja Uibokand, kes jätkavad vastavas arvestuses ka sarja liidritena. Põltsamaa mäefiniši parim oli samuti Jõeäär, kes saab enda selga ka mäefinišite arvestuse liidrisärgi. Hawaii Express Estonian Cup sarja kokkuvõttes jätkavad liidritena Jõeäär ja Krista Karing.

Parima meeskonnana lõpetas Frank Kutter Raplamaa rattamaratoni KoMo/Veloplus võistkond ja parima naiskonnana Hawaii Express naiskond.

47-kilomeetrisel maratonil pälvis ajaga 1:47.35 esikoha Arturs Nummurs, kellele järgnesid Ivo Irbe ja Mihkel Einblau. Naiste seas jõudsid kolme hulka Elina Tasane (2:06.35), Maris Kaarjärv ja Mari Kruuser. Üldliidrina jätkab Einblau.

23-kilomeetrisel poolmaratonil jõudis esimesena võidukalt finišisse Carl Peeter Dooner (1:00.42), edestades ühe sekundiga Karel Gustav Reid ja kahe sekundiga Rünno Raadlat.

Naiste konkurentsis olid parimad Mairit Kaarjärv (1:01.04), Karolin Surva ja Lauren Pohl. Sarja üldliidrina jätkab Raadla.

M/N-10 vanuseklassi parimad olid poiste seas Simon Suppi, Steven Sumberg ja Kevin Teeäär ning tüdrukute seas Kertu Mitt, Melissa Kivi ja Eleanor Rang. Sarja üldliidritena jätkavad Sumberg ja Mitt.

Hawaii Express Estonian Cup neljas etapp, 21. Elva Rattamaraton toimub 31. juulil.