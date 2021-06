Kristin Tattar tuli kettagolfi MM-il viiendaks

Kristin Tattar tõestas taas kord kuulumist maailma paremikku, tulles Utah's toimunud kettagolfi maailmameistrivõistlustel viiendaks. See on koha võrra kõrgem kui eelmisel MM-il 2019. aastal.

Tattar alustas viiepäevast võistlust Forti rajalt ja mängis end 70 naise seas kohe viiendale kohale. Üle kahe aasta taas suurvõistlusel osalemine tekitas rohkelt emotsioone.

"Ma ei olnud nii suurt pinget ja närvi ammu tundnud – esimesel viskel olid jalad ikka põlvest nõrgad ja süda jättis lööke vahele," kirjeldas ta Eesti Discgolfi Liidu pressiteate vahendusel.

Igal võistlusel on enesekindluse pidepunktina kõige olulisem avavise, mis õnnestus Tattari sõnul hästi ning edasi läks tema sõnul natuke lihtsamalt.

Teisel päeval parendas ta Mulligansi rajal oma positsiooni ühe koha võrra. Neljandale päevale läks Tattar kuuendalt kohalt ja finaalringile taas neljandalt. Tattari lõpptulemus 304 viskega oli üks vise alla par'i.

Vaatamata suurepärasele saavutusele maadles Tattar vahetult enne võistlust taas välja löönud vigastusega, mis hõlmab tema sõnul kätt ja selga. Ta ütles, et enim ebaõnnestus selle tõttu puttimine.

"Proovisin küll endast kõik anda, et seda viga parandada, aga nende eksimustega on juba kord nii, et kui oled kehvasti midagi teinud, siis see mõjub kohutavalt enesekindlusele ja sellest on raske välja tulla," avas Tattar spordiala mentaalset poolt.

USA-s soovib ta järgnevate nädalate jooksul siiski veel viiel võistlusel osaleda.

Ainsa naismängijana väljastpoolt Ühendriike sai Tattar palju tähelepanu ja rohkelt kaasaelamist, kuid ainus eestlane ta ei olnud. MM-ist võtsid osa ka valitsev Eesti meister Albert Tamm ning Tattari elukaaslane Silver Lätt. Paremusjärjestuses 209 võistleja seas mängis Tamm end 33. kohale (-12) ja Lätt 156. kohale (+11).

Võitlus meistritiitlile oli fännide seisukohast tõeline meelelahutus – pinget jagus viimaste puttideni. Liidripositsioonil läksid viimast korvi mängima nii meeste kui naiste arvestuses viiekordsed maailmameistrid Paul McBeth ja Paige Pierce. Uskumatult ootamatute visete ning meeste divisjoni play-off'i järel pälvisid tiitli aga nende tagaajajatena konkureerinud James Conrad (-39) ja Catrina Allen (-10).

Võistlus toimus kahel väga erineva iseloomuga rajal. Mulligansi golfirada soosib distantsi, värvi lisavad nii veekogud kui liivapunkrid. Metsarada Fort nõuab täpsust ja jätab korve tihedalt valvavate puudega ruumi ka õnnele.