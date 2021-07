Kristin Tattari uskumatu putt tõi võidu viiekordse maailmameistri üle

Nädalavahetusel toimus Discraft Great Lakes Open, mis on USA suurima ja tähtsaima võistlustesarja Disc Golf Pro Tour'i üks etapp. Tattar läks finaalringile teisel positsioonil, olles kahe viskega maas viiekordsest maailmameistrist Paige Pierce'ist. Juba esimesel korvil võitles Tattar end ühe viskega liidrist ette. Edasine mäng kulges tasavägiselt ning eelviimasele korvile mindi viigiseisus.

Kettagolf on mäng, mis nõuab mentaalset tugevust ning tihtipeale ei jälgi sportlased oma skoori, et mitte lasta sel ennast segada. Seisu vaadatakse mängu lõpus, et valida vastav strateegia.

"16. [korvil] küsisin Silverilt [Lätt – elukaaslane], et mis ma tegema pean, et kas pean ründama. Siis ta ütles, et me oleme viigis ja teadsin, et pean proovima, kui võita tahan," kommenteeris Tattar.

Tattarit tuntakse USA-s hämmastava puttimise oskuse poolest. Näiliselt ilma suurema vaevata suudab ta ketta korvi lennutada kaugustest, milles teised maailma tipud kahvatuvad. Eelviimane korv oli otsustav just sellise viske poolest.

Konkurent Pierce sooritas par viis korvil kaks suurepärast viset, jõudes nendega turvalisse 10 meetri tsooni. Üle jäi vaid kolmas vise korvi saada ja lahutada skoorist kaks viset ehk võtta eagle. Tattari kolmas vise jäi allamäge ja pisut enam kui 15 meetri peale. Olles kursis skooriga, teadis ta, et peab võidu jaoks andma endast kõik. Ketas maandus korvis.

"Kui ketta käest lahti lasin, teadsin kohe, et see läheb sisse," ütles Tattar intervjuus vahetult peale võidu vormistamist.

Võimalik, et sooritus lisas pinget Pierce'ile, sest tema vise korvi ei tabanud ja andis Tattarile üheviskelise edumaa. Viimase korvi mängisid mõlemad parile ning see tõi Tattarile teise võidu USA-s sel hooajal.

"Peale nii ebaõnnestunud MM-i ja üldse kogu seda õudusunenägu, mis siin USA-s alguses oli, siis ma ikka väga tahtsin võita," viitas Tattar vigastusele, mis teda turnee alguses saatis. "Pidevalt ütlesin endale, et küll kõik läheb nii nagu peab ja no läkski."

Tattar võitis Paige Pierce'i 2019. aastal, mil ta viimati USA-s võistles.

USA-s on Tattaril jäänud veel üks võistlus tuleval nädalavahetusel, peale mida naaseb ta Eestisse, et sõita koos koondisega Euroopa Meistrivõistlustele. EM toimub 11.–14. augustini Tšehhis.