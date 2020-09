Farah hakkab Tokyos kaitsma vaid üht OM-võitu

37-aastane britt võidutses mõlemal distantsil nii Londoni kui Rio olümpiamängudel, nüüd loodab ta saada esimeseks sportlaseks, kes on 10 000 m jooksus võitnud kolm olümpiakulda.

"Hakkan natuke vanaks jääma ja nüüd on aeg ühele distantsile keskenduda," sõnas Farah BBC-le. "Olen jätkuvalt motiveeritud ja näljane ning tahan seda võitu. Teeksin sellega jälle ajalugu. See saab olema keeruline, kuid see on võimalik."

Kümme päeva tagasi nihutas Farah Teemantliiga etapil Brüsselis maailmarekordit, kui läbis tunniga 21 330 meetrit, parandades etiooplase Haile Gebrselassie 2007. aastal püstitatud tippmarki (21 285) 45 meetri võrra.