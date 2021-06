Prantsusmaa GP-d alustab parimalt stardipositsioonilt Verstappen

Eelmisel GP-l liidripositsioonilt katkestama pidanud Max Verstappen on jätkuvalt heas hoos ning loodab Prantsusmaal võiduga pettumustvalmistava Bakuu etapi unustada. Kvalifikatsioonis sõitis hollandlane välja kiireima ringiaja ning alustab põhisõitu esimeselt positsioonilt. Tema järel stardivad Mercedese sõitjad Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas.

Q3 CLASSIFICATION



Your final order from qualifying in Le Castellet!#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/MqleoSupFF — Formula 1 (@F1) June 19, 2021

Eelmisel aastal jäi Prantsusmaa GP koroona tõttu ära, kuid nii 2018. kui ka 2019. aastal võitis Hamilton. Üldarvestuses on briti sõitja 101 punktiga teine, temast nelja punkti kaugusel on just Verstappen. Hollandlase meeskonnakaaslane Sergio Perez hoiab 69 punktiga kolmandat kohta.