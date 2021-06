Dina Ellermann: hetkel on emotsioonid segased ja ägedad

"Eks keegi hüppas alt ära või õigemini - riik loobus. Ma ei tea täpsemalt, kus ja kuidas ja mis seal oli. Ratsaliit helistas mõni tund tagasi ja ütles, et oleme peale saanud. Koht vabanes, kutse tuli. Oodatakse, saame minna," lausus Ellermann intervjuus ERR-ile.

"Hetkel on emotsioonid segased ja ägedad. Nüüd ongi minek! Sellest on kogu aeg unistatud ja nüüd saabki minna. Hõisata saab siis, kui oleme juba ära käinud päriselt. Kõigepealt võiks koos hobusega Tokyosse jõuda, et kõik oleks hästi ja saaksime ilusti startida."

Kuna oodatud kutse viibis, siis jõudis Ellermann juba muid plaane teha. "Ma juba jõudsin ennast Põhjamaa mängudele üles anda, mis toimub 30. juuni Soomes. Oma treeneriga arutasime, millised õpilased kaasa võtame ja valmistume oma teise õpilase Euroopa meistrivõistlustele laste klassis saatmisega. Ise hakkasime mõtlema enda Euroopa meistrivõistlustele. Ja nüüd tuli suhteliselt viimasel hetkel ikkagi kutse."

"Minu arust on see Eesti ratsaspordi ringkonna jaoks väga suur märk. See on ajalugu. Oleks äge, kui see tõesti tõeks saab. Jõuame sinna ja jõuame startida ka, et tulemus kirja saaks," loodab ratsutaja.

Hobuste saatmine olümpiale nõuab kindlate ettekirjutuste täitmist. "Koolisõiduhobuste eelkarantiin hakkas juba 10. mail. Oleme tegelikult oma vetarstiga selles graafikus püsinud. Et vaktsineerimised saaks õigel ajal tehtud ja paberid nii vormistatud, sest Tokyosse ei saa niisama."

"Nüüd on nii, et pean olema 3. juulist Aachenis karantiinis hobusega nädal aega enne, kui üldse lennukile lastaksegi," selgitas Ellermann, kelle sõnul on viimasel ajal vormi testitud MK-etappidel ja seetõttu rahulikum seis kui mõni nädal tagasi.

"Praegu oli kaks nädalavahetust järjest Leedus MK-etapp ja siis Maria talus oli kolmas võistlus. See andis hea võistlusrutiini sisse. Hobused harjusid ära ja ise ka. Ma olen kindel, et koroona on kõigile mõjunud. Ei saa öelda, et oleks väga hea olnud. Ma arvan, et iga sportlane ütleks samamoodi. See jättis oma jälje."

"Enesekindlus, mis tavaliselt võistlustel olnud, oli hetkega pühitud. Kui läksin starti, siis "issand jumal, ma olen seda kogu aeg aastaid teinud - kuidas siis niimoodi?". Mingi närv tuleb ikka sisse," tunnistas Ellermann.

"Aga õnneks sai kolm nädalat järjest maailma karika etappi sõidetud ja see pinge on maas. Treenime samamoodi edasi. Pigem peab uurima, kuidas karantiinis olles saab treenida. Kindlasti peab hobuseid saama liigutada. Seda hakkame nüüd täpsemalt uurima."

Tokyo olümpiamängude koolisõit kestab 24. juulist 27. juulini.