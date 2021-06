Esimesel vabatreeningul võidutsesid Mercedesed, Vettel tegi pirueti

Soomlane edestas teiseks tulnud meeskonnakaaslast Lewis Hamiltoni 0,335 sekundiga. Mercedestel järgnesid omakorda Red Bulli piloodid Max Verstappen (+0,432) ja Sergio Perez (+0,745).

Vabatreeningu alguses kaotas kontrolli vormeli üle Mick Schumacher (Haas), kes riivas rajapiirdeid. Pirueti tegi Aston Martinit esindav Sebastian Vettel, kes lõhkus ära tagatiiva.

FP1 CLASSIFICATION



Mercedes back on form, with Red Bull just behind



And a strong showing from @AlpineF1Team in the opening session at their home race #FrenchGP #F1 pic.twitter.com/rUs0beKoQI