Vormel-1 meeskonnad on Prantsusmaa MM-raja äärekividega rahulolematud

Valtteri Bottas (Mercedes) ja MM-sarja juht Max Verstappen (Red Bull) suurendasid Le Castellet'is treeningutel üle äärekivide sõitmisega märgatavalt meeskondade remondiarveid.

"Auto on kahjustada saanud ja oleme üsna kindlad, et Max ei sõitnud meelega raja äärde," ütles Red Bulli meeskonna mänedžer Jonathan Wheatley raadio vahendusel võistlusdirektor Michael Masile. "Tundub, et see on sõitjatele lihtsalt suur trahv väikese valearvestuse eest. Meetri jagu liiga laialt sõitmine maksab 100 000 naela (116 400 eurot)." kommenteeris Wheatley paranduste maksumust.