Brisbane valiti ROK-i poolt soosikuks juba veebruaris, kuid linn astus neljapäeval sammu lähemale, et saada 11 aasta pärast olümpiamängude korraldajaks. Linn kinnitatakse ametlikult korraldajana 21. juulil toimuval ROK-i istungil.

ROK-i president Thomas Bach ütles neljapäeval, et Brisbane'i pakkumine oli vastupandamatu ning et sel oli palju toetust nii poliitiliselt kui ka inimeste poolt. "See on nägemus jätkusuutlikest ning teostatavatest olümpiamängudest," ütles Bach.

"Kliima on alati oluline, aga inimatmosfäär on veel olulisem. Me näeme, et austraallased armastavad sporti ja võtavad vastu sportlasi üle maailma, see on palju olulisem, kui see, et kas seal on kümme või 25 kraadi," lisas Bach.

Austraalia on varasemalt kahel korral olümpiamänge korraldanud: 1956. aastal Melbourne'is ja 2000. aastal Sydney'is.

Peale Brisbane'i tegid ROK-ile pakkumise veel Indoneesia, Budapest, Hiina, Doha ja Ruhri linnastu Saksamaal. Sel suvel peetakse olümpiamängud Tokyos, 2024. aastal toimuvad mängud Pariisis ja 2028. aastal Los Angeleses.