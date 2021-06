Olümpiamängude juht: oleme saanud soovitusi, kuidas pealtvaatajaid lubada

Tokyo olümpiamängude korralduskomitee presidendi Seiko Hashimoto sõnul on võtta mitmeid häid näiteid praeguse aja spordist, kus publik on turvaliselt staadionile paigutatud.

Hashimoto lausus, et korralduskomiteele on tehtud ettepanek pealtvaatajaid mitte lubada, sest siis oleks infektsioonirisk publiku seas olematu. Mitmed professionaalsed spordiliigad ja suurüritused on aga tõestanud, et ka kümnete tuhandete pealtvaatajatega võib siiski ohutult üritusi läbi viia.

"Kuni jagub inimesi, kes soovivad areenidele kaasa elama tulla, on meie, korraldajate ülesanne igasugused riskid kõrvaldada ja rahvale võimalusi otsida. Soovin, et võimalikult paljud inimesed saaksid olümpiamänge vaadata ning me töötame selle nimel lõpuni välja," ütles Hashimoto.

Korraldajad on juba keelanud pealtvaatajad välisriikidest ning langetab otsuse kohaliku publiku lubamise kohta juuni lõpuks.

Tokyo olümpiamängud algavad 23. juulil.