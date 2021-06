Karpenko: eesmärk oli valmistuda Eesti meistrivõistlusteks

Karpenko võiduajaks oli 25-kilomeetrisel distantsil 31.38, mis teeb keskmiseks kiiruseks 47,4 km/h. Teise koha pälvis duo Risto Reinpõld – Andre Kull (32.28) ja kolmanda individuaalselt võistelnud Gert Kivistik (32.38). Sel hooajal kuuest etapist viis võitnud Karpenko teenis esmakordselt ka sarja üldvõidu.

"Minu eesmärk oli valmistuda Eesti meistrivõistlusteks. Nagu kõik need eelnevad etapid," kommenteeris Karpenko etteastet ERR-ile. "Päris tore, et selline võimalus on - et igal kolmapäeval korraldatakse eraldistarte. Sellega saab päris hästi valmistuda."

Mullu tuli Karpenko temposõidus Eesti meistriks. Saavutust loodab ta korrata ka tänavu. Kaugemaks eesmärgiks on soov jääda silma piiri taga. "Praegu on ainus järgmise hooaja eesmärk kuhugi välismaa klubisse saada," sõnas ta.