Terep EM-i hõbedast: kõik lihtsalt kallistasid ja nutsid rõõmust

Moskvas juunioride EM-il hõbemedali võitnud Rütmika Siidisabade rühm on silma paistnud ajast, kui kokku tuldi. Lisaks kodustele vanuseklassi meistritiitlitele on koosseisul palju kogemusi rahvusvaheliselt võistlustelt.

Juunioride Euroopa meistrivõistluste hõbemedal tähendab siiski viie-kuue aasta pikkuse perioodi tippsaavutust.

"Pärast eelvõistlust, kui me saime teada, et me oleme teisel koha - küll väga väikeste vahedega, aga ikkagi teisel - siis me saime aru, et meil on ikka väga suur võimalus saada kas siis see tiitel või üldse poodiumile, sõnas Siidisabade rühma kapten Maria Terep. Finaalpäeval me kõik võtsime ennast kokku, proovisime mitte sellele punktile nii väga mõelda, oma asi hästi ära teha. Kui saime teada, et me oleme teised, siis see emotsioon oli võimas. Kõik olid väga õnnelikud, lihtsalt kallistasid ja nutsid. Rõõmust kõik nutsid, see oli ikka väga tore."

EVL rühmvõimlemise toimkonna juhi Lea Kriibi sõnul on see medal Eesti võimlemise jaoks erilise väärtusega, sest meil ei ole seni olemas Euroopa meistrivõistlustelt hõbemedalit. "Meil on olemas aastast 2016 pronksmedal juunioride vanuseklassis. Meistriklassis ei olegi me saavutanud veel Euroopa meistrivõistlustel ühtegi medalit. Nii et tegime suure sammu edasi Eesti sai Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali," sõnas Kriibi.

Neidude treeningud vältavad tavaliselt kolm tundi ja kokku rühmal neli treenerit. Protsessi juhib Elsa Sinijärv, keda abistavad Liisel Perlin, Kadri Rohtmets ja balletiõpetaja Maarja Jaanovits. Siidisabade rühma trump on kindlasti ühtsus, sest põhituumik pole rühma loomisest peale muutunud.