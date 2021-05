Klavani koduklubi võttis Milanilt viigipunkti ja kindlustas püsimajäämise

Viimati aprilli alguses Cagliari eest väljakule pääsenud Klavan vahetati mängu 86. minutil.

Cagliari on alates 17. aprillist kaotuseta püsinud, selle ajaga on saadud neli võitu ja kolm viiki. Liigatabelis on Cagliari enne enda viimast mängu 37 punktiga 16. real. Serie A viimases voorus võõrustab Cagliari pühapäeval Genoad.

Meistritiitli kindlustanud Milano Interil on koos 88 punkti, kuid nende selja taga käib tihe rebimine – Atalanta on 78 punktiga teine, järgnevad AC Milan ja Napoli, kel mõlemal 76 punkti ning Meistrite liiga kohalt on praegu väljas Juventus, olles kogunud 75 punkti. Atalanta ja AC Milan kohtuvad viimases voorus omavahel, Napoli võõrustab Veronat ja Juventus mängib võõrsil Bolognaga.

Tulemused:

AC Milan – Cagliari 0:0

Parma – Sassuolo 1:3

Benevento – Crotone 1:1

Udinese – Sampdoria 0:1

Fiorentina – Napoli 0:2