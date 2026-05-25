Itaalia väikeklubi jättis Milani ja Juventuse Meistrite liigast välja

Pühapäeval tõmmati joon alla itaalia jalgpalli kõrgliigale ja paika said viimased Meistrite liiga kohad. Kui juba varem oli pilet olemas meistriks kroonitud Milano Interil ja Napolil, siis viimases voorus lisandus veel kaks õnnelikku.

Interi (87 punkti) ja Napoli (76) järel tuli Itaalia kõrgliigas kolmandaks suurepärase hooaja lõpu teinud AS Roma, kes lõpetas viie võiduga järjest. Pühapäeval saadi võõrsil jagu Veronast 2:0 ja lõpetati 73 punkti peal.

Neljandana sai Meistrite liiga pääsme aga väikeklubi Como, kes oli võõrsil parem kõrgliigast välja langenud Cremonesest 4:1. Como sai samuti tulu heast hooaja lõpust - viiest mängust võideti neli ja viigistati üks ning koguti lõpuks 71 punkti.

Como mängis veel hooajal 2020/201 vaid C-tasemel ja Serie A hooaegu on nüüd kogunenud kaks järjest. Eelmine hooaeg teenis viimati hooajal 2002/2003 kõrgliigasse kuulunud meeskond kümnenda koha. Eurosarja kvalifitseeruti aga esmakordselt.

See tähendas, et välja jäid ning Euroopa liigaga peavad leppima suurklubid AC Milan (70) ja Torino Juventus (69). Seejuures Milan mängis oma šansid ise pühapäeval maha, kuna viimases voorus kaotati kodus Cagliarile 1:2. Juventus piirdus võõrsil linnarivaal AC Torino vastu 2:2 viigiga.