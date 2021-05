Sukles: inimest ei saa süüdistada konkreetsete faktideta

Eesti Treenerite Liit tegi nädala alguses avalduse, milles taunib legendaarset võrkpallitreenerit ja pedagoogi Raimund Pundit kui väärkohtlejat. Teemat käsitles pikemalt kolmapäevane "Pealtnägija". Neljapäeval kirjutas Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles sotsiaalmeedias, et ahistamisele ja väärkohtlemisele puudub vabandus, kuid toonitas samas, et inimest ei saa süüdistada ilma konkreetsete faktide ja tunnistajateta.

Siim Suklese neljapäevane postitus täismahus:

Ei ole mingit vahet, kas ahistamine ja väärkohtlemine on toimunud 30, 20 või 5 aastat tagasi. Või eile. Pole vahet, kas see juhtus koolis, kodus või trennis – sellele tegevusele ja sellest teadjate tegevusetusele puudub vabandus ning mõistmine.

Eesti Olümpiakomitee on juba kaks aastat tagasi lisanud Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA tegevusvaldkonnale juurde spordis igasuguse väärkohtlemise ennetamise. Koostöös SA ja justiitsministeeriumiga on korraldatud rahvusvaheline konverents, kus osalesid kümned meie treenerid. Igasuguse ahistamise vastased loengud on lülitatud treenerite koolitusmoodulitesse. On ilmunud teemaartiklid EOK ajakirjas "Liikumine ja sport".

Sellel aastal näitasid sajad meie tipp- ja noorsportlased "valge kaardi" kampaania päeval välja oma selget suhtumist igasuguse diskrimineerimise vastu. Kooliealistele sportlastele on läbi koolituse "Lase tiiger välja" aastate jooksul jagatud antud teemadel käitumisjuhiseid ning seisukohti.

Siiski meenutan kristlikku põhimõtet, et ei saa süüdistada inimest ilma konkreetsete faktide ja tunnistajateta, teades, et ta ei saa ennast kaitsta või selgitusi anda. See käitumine meenutab nõukaaegset käitumist, mis tundub, et on siiani kusagil veel olemas.