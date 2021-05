Guardiola tänas saavutuse eest klubist tänaseks lahkunud mängijaid

"See, mida oleme viimasel neljal aastal teinud, on imeline. Meistrite liiga on kõige raskem ja finaali jõudmine oli meie jaoks kõige keerulisem saavutus," lausus Guardiola pärast poolfinaali korduskohtumist, kus lükati auti mullune finalist Pariisi Saint-Germain.

"Pärast seda kõike, mida oleme klubis neli-viis aastaid teinud, väärime seda kohta. Ma tahan tänada eelmisi mängijaid, kes on aidanud meid järgmisele tasandile: Joe Harti, Vincent Kompanyd ja David Silvat. See juhtus nende tõttu, nemad aitasid meid järgmisele tasemele."

Guardiola edastas tänusõnad ka klubi töötajatele, sealjuures väljakuhooldajatele, kes võitlesid enne mängu ja poolajal rahehoost tingitud probleemidega. "Asi [Manchester Citys] pole üksnes rahas. Kui tahta niimoodi mõelda, siis ollakse eksiteel."

Enne mängu olid staadioni lähistele kogunenud ka Manchester City poolehoidjad, kes sel moel omasid ergutasid. "Seda oli suurepärane vaadata, nendeta pole see sama asi. Me igatseme neid nii väga. Imelik on mängida nii suurt mängu tühjal staadionil. See saavutus kuulub neile," lausus Guardiola.

Konkurentsist langenud PSG eest ei saanud kordusmängus kaasa lüüa vigastatud ründaja Kylian Mbappe. Peatreener Mauricio Pochettino ei pane kaotust selle asjaolu süüks.

"Mõistagi on see ebaõnn, et ta ei saanud meeskonda aidata, aga see pole vabandus. Me ei saa seda vabandust kasutada, sest meie meeskonna esitus oli hea," lausus ta.

"Pean Manchester Cityt õnnitlema, sest neil on olnud fantastiline hooaeg. Pärast kuut-seitset aastat läheb Pepil hästi. Samal ajal oleme uhked oma mängijate ja oma tiimi üle."