Inglismaa peatreenerid nimetasid aasta juhendajaks Guardiola

Manchester Cityga Inglismaa meistriks kroonitud katalaan võitis auhinna teistkordselt, esimest korda pälvis ta tunnustuse hooajal 2017/18. Lisaks võitis City tema käe all tänavu liigakarika ja võib triumfeerida ka Meistrite liigas, kui laupäeval mängitakse finaalis Chelsea vastu.

Lisaks Guardiolale kuulusid LMA valikusse veel Leedsi Marcelo Bielsa, Norwich City Daniel Farke, West Hami David Moyes, Leicester City Brendan Rodgers ja Chelsea naiskonna juhendaja Emma Hayes. Neist viimane on esimene naine, kes LMA lõplikku nimekirja mahtus.

"Olen äärmiselt õnnelik, et mind nimetati teistkordselt LMA aasta peatreeneriks," sõnas Guardiola. "See on minu jaoks väga eriliseks auhinnaks, sest seda hääletavad teised treenerid. Aga sellist trofeed võita õnnestub vaid siis, kui peatreener on ümbritsetud oma ala tippudest. Mu mängijad on olnud fantastilised ja ka mu staff väärib kõrgeimat kiitust. See auhind on neile pühendatud ning nendega jagatud," lisas katalaan.