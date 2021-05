Chelsea pääses üheksa aastat kestnud ootuse järel Meistrite liiga finaali

Eelmisel nädalal Madridis 1:1 lõppenud mängu korduskohtumises sahises Reali võrk juba 19. minutil, kuid äärekohtunik nägi, et Timo Werner oli suluseisus. 25-aastasel sakslasel tuli teine võimalus juba üheksa minutit hiljem, kui Kai Havertzi tõste tabas latti ning rikošetist tulnud pall langes täpselt Werneri pea peale ja Chelsea läks 1:0 juhtima.

Kuigi Chelseal oli mitu võimalust eduseisu suurendada, tuli väravalisa alles 85. minutil, kui Mason Mount palli Madridi võrku lõi ning Chelsea pääses 2:0 võiduga Meistrite liiga finaali.

Peatreener Thomas Tucheli juhendatud Chelsea jaoks tähendab võit tiimi ajaloo teist Meistrite liiga finaali, nende eelmine esitus 2012. aastal päädis penaltiseeria järel võetud võiduga Müncheni Bayerni üle.

Meistrite liiga finaal on planeeritud 29. maiks Istanbulis. Chelsea kohtub Manchester Cityga, kes teisipäeval edasipääsu kindlustas. City ja Chelsea kohtuvad ka koduses Premier League'is 8. mail, kus Cityl on võimalik liigatiitel kindlustada. Kuigi kahe Inglise tiimi vaheline Meistrite liiga finaal ei ole kuigi tavapärane, juhtus see viimati kaks hooaega tagasi, kui Liverpool sai 2:0 jagu Tottenhamist.