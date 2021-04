25-aastane Dennis juhtis võistlust stardist finišini, alistades Andre Lottereri (Porche) 1,483 sekundiga. Kolmandana lõpetas Alex Lynn (Mahindra).

Algselt teisena finišeerinud Norman Nato (Venturi) langes viie karistussekundi tõttu pjedestaalikohalt välja. Kuna laupäeval võisteldi keerulistes ja vihmastes oludes, kus võistlejate akud kulusid oluliselt rohkem kui planeeriti, siis alustasid piloodid pühapäevast sõitu rahulikumalt.

"Ma tõesti ei uskunud, et asjad võiksid välja vedada. Me juhtisime kõik ringid ja kõik arvasid, et see pole parim strateegia," ütles siiski võidutsenud Dennis esikoha võitmise järel.

Sarja paremusjärjestuses esimese viie hulka kuuluvad sõitjad Valencias teises sõidus punkte ei pälvinud. Seega jätkab esikohal endiselt 57 silma kogunud Nyck de Vries (Mercedes), teine on tema tiimikaaslane Stoffel Vandoorne (48 p) ja kolmas Sam Bird (Jaguar; 43).

Kokku on kavas kaheksa etappi ja 15 sõitu.