Liider Utah Jazz kaotas üllatuslikult konverentsi eelviimasele

Minnesota oli terve esimese poolaja kaotusseisus, kuid hea kolmas veerandaeg viis külalised juhtima. Viimasel perioodil õnnestus Utah'l küll korraks ise ette minna (93:92), aga Minnesota viskas kuus punkti järjest ja enam võimalust ei andnud.

Karl-Anthony Towns oli 24 punkti ja 12 lauapalliga võitjate parim. 23 silmaga toetasid teda ääremängija Anthony Edwards ja mängujuht D'angelo Russell. Üleplatsimees oli 30 punktiga aga Utah' äär Bojan Bogdanovic.

New York Knicks sai juba üheksanda võidu järjest, kui alistas koduareenil Toronto Raptorsi 120:103 (30:26, 34:33, 24:24, 32:20). New York (34-27) on kerkinud idakonverentsis Brooklyni (40-20), Philadelphia (39-21) ja Milwaukee (37-22) järel kolmandaks.

Denver Nuggetsi ääremängija Michael Porter juunior viskas 39 silma ja aitas omad kodus 129:116 (36:26, 36:24, 30:32, 27:34) liiga punase laterna Houston Rocketsi üle.

Minnesota Timberwolves ja Houston Rockets on ainsad kaks klubi, kel sel hooajal enam lootust väljalangemismängudele jõuda ei ole.