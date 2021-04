Russell avariist Bottasega: vabandan Valtteri ees, see oli valus õppetund

Russell üritas pühapäevases sõidus mööduda Valtteri Bottasest, aga masinad põrkasid kokku ja mõlemad olid sunnitud katkestama. Russell läks pärast seda Bottasega sõimlema ja kui soomlane talle keskmist sõrme näitas, patsutas demonstratiivselt Mercedese piloodi kiivrit.

Esmaspäevases ühismeedia postituses raputas Russell endale tuhka pähe. "Teadsin, et see on üks paremaid võimalusi sel hooajal punktidele jõuda ja kui need punktid loevad nii palju nagu nad praegu loevad, siis mõnikord hakkad riskeerima. See ei õigustanud end ja pean võtma vastutuse," kirjutas ta.

"Pärast seda, kui mul on olnud aega mõelda, mis juhtus, siis tean, et oleksin pidanud talitama paremini. Pingelistes oludes võivad emotsioonid lüüa üle pea ja eile nii juhtus. Vabandan Valtteri, oma meeskonna ja kõigi eest, kes tunnevad, et vedasin neid alt. Ma ei ole selline ja ootan endast rohkemat nagu ma tean, et teised ootavad minult."

"See nädalalõpp pakkus valusaid õppetunde ja tulen sellest kogemusest välja parema sõitja ja inimesena," jätkas Russell. "Nüüd keskendun täiega Portugalile ja võimalusele näidata, mis ma endast tegelikult kujutan. Suur tänu nii positiivsetele kui ka negatiivsetele sõnumitele. Need kõik aitavad mul kasvada."

Pühapäevase etapi võitis hollandlane Max Verstappen (Red Bull), kuid ühepunktilise eduga hollandlase ees säilitas üldliidrikoha teisena lõpetanud Lewis Hamilton (Mercedes). Russell pole seni punkte teeninud, sest avaetapil Bahreinis leppis ta 14. kohaga.