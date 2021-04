Vormel-1 MM-sari jõuab Miamisse

Korraldajad tegid sarjaga kümneaastase lepingu ja võistluskeskuseks saab Hard Rocki staadion, mis on ühtlasi ameerika jalgpalli klubi Miami Dolphinsi koduareen. Täpsemad kuupäevad pole veel paigas.

Miami tänavatel moodustatakse 5,41-kilomeetrine ring, kus on 19 kurvi, kolm sirget ja kus tippkiirused ulatuvad umbes 320 kilomeetrini tunnis.

Vormel-1 õigusi omav Liberty Media on tahtnud juba pikemat aega etappi ka Miamis korraldada, aga seni oli see takerdunud peamiselt kohalike vastuseisu taha, kes pelgasid müra ja õhusaastet.

19 corners

5.41km

3 potential DRS zones

320 km/h top speed



