Endrekson: ülesanne oli, et 700 meetrit enne lõppu hakkame tulema

"Esimesed kaks sõitu olid juba tehtud - eelsõit ja poolfinaal. Oli teada, mida oodata. Anti ülesanne võtta esimesest sõidust esimene tuhat meetrit ja teisest sõidust teine tuhat meetrit. Kui need kokku panna, siis peaks õnnestuma medalisõit," lausus Endrekson intervjuus Vikerraadiole.

"Eks siis proovisime seda teha. Arvan, et esimene tuhat vist nii hästi ei õnnestunud kui lootsime," jätkas ta. "Poole maa peal olime suhteliselt taga, isegi viiendad järsku. Ülesanne oli, et 700 meetrit enne lõppu hakkame tulema. Et kui oleme taga, siis proovime kinni püüda. Selle ülesandega saime põhimõtteliselt hakkama."

"Võistlus hakkab pihta tuhandest meetrist. Esimene tuhat on paras pokkerimäng: mõni blufib, proovib minema panna, kuigi lõpus ei pruugi jõuda. Ei tohi sellega kaasa minna. Keskendu oma sõidule! See on alati kõige tähtsam. Samas ei tohi ka nii eest ära lasta, et jääd eesoleva paadi kiiluvette. See hakkab su enda rütmi segama. Kokkuvõttes lõpp hea, kõik hea."

Endrekson ei usu, et finaalis olnuks võimalik Itaalia või Hollandi vastu saada. "Esimene sõit väsitas päris korralikult. Tõmbas jalad päris korralikult tühjaks. Täna sada peale starti Holland järsku hakkas minema. Selge, et sellega kaasa minna ei saa. Ei olnud sellist teravsust. Eelmised sõidud natuke kulutasid. Samas oma tööd suudad teha ja maha ka ei jää. Suutsime paadijooksu säilitada. Tõuge ei pruukinud nii tugev olla, aga paat jooksis siiski."

Järgmine väga tähtis start tehakse mai teises pooles, kui osaletakse olümpia kvalifikatsiooniregatil. Mida medal selle kohta ütleb? "Eelkõige annab enesekindlust juurde, et liigume õiges suunas. Laager on läinud korda, kõik on keskendunud ja kõigil on siht silme ees. Ei oska küll ühtegi halba sõna meeskonna kohta öelda. Konkurendid on Leedu, Valgevene, Venemaa, Ukraina... neid oleme võitnud, pole paha!"