Laupäeval selgitatakse Eesti-Läti liiga finalistid

Kuue osalejaga finaalturniiril peeti neljapäeval veerandfinaalid, kus Ogre sai jagu Pärnu Sadamast 77:68 ja Rapla oli üle tiitlikaitsjast Ventspilsist 79:69.

Poolfinaalides on favoriidid VEF ja Kalev/Cramo, kes võitsid vastavalt Lätis ja Eestis põhiturniiri, kuid mõlemad peavad finaali pääsemiseks seljatama kaasmaalaste võistkonna.

VEF ja Ogre on sel hooajal olnud vastamisi viis korda ning neljal juhul on peale jäänud VEF, seejuures on võidetud kõik kolm Riias peetud mängu.

Kalev/Cramo ja Rapla on olnud vastamisi neli korda. Esimene mäng novembri alguses lõppes Rapla paaripunktise paremusega ja novembri keskel jäi kahe punktiga peale Kalev/Cramo.

Kaks viimast kohtumist märtsis on lõppenud juba Kalev/Cramo kindlamate võitudega: 9. märtsil saadi vastasest võõrsil jagu 94:78 ja 24. märtsil kodus 79:62.

2018. aastal alanud Eesti-Läti ühise liiga esimene tšempion 2019. aasta kevadel oli Ventspils, kes sai finaalis jagu Riia VEF-ist. Kalev/Cramo pidi leppima kolmanda kohaga. Mullu koroonaviiruse pandeemia tõttu tiitliomanikku ei selgitatud.