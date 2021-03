Rootsi jalgpallikoondise peatreener avaldas algkoosseisu Eesti vastu

Rootsi jalgpallikoondise peatreener Janne Andersson avaldas mängueelsel pressikonverentsil, et annab kolmapäevases maavõistlusmängus Eesti vastu võimaluse paljudele varumängijatele. Rootsi staarründaja Zlatan Ibrahimovic jättis treeningu pooleli.

Ibrahimovic lahkus 15 minutit pärast trenni algust väljakult ja Milani fännide pea kohal olid suured murepilved, aga Rootsi koondise peatreener ütles, et muretsemiseks pole põhjust, vaid kinnitas, et Ibrahimovic on mänguks valmis, vahendab Soccernet.ee.

Kõik koosseisus olevad rootslased on mänguks valmis, välja arvatud kaks keskkaitsjat, vigastatud Andreas Granqvist ja isiklikel põhjustel koondise juurest lahkunud Victor Lindelöf.

Muuhulgas avaldasid rootslased algkoosseisu Eesti vastu. Väravasuul alustab Karl-Johan Johnsson, kaitseliini moodustavad Emil Krafth, Carl Starfelt, Joakim Nilsson ja Pierre Bentsson, poolkaitseliini Jesper Karlsson, Jens Cajuste, Mattias Svanberg ja Ken Sema ning ründajad on Marcus Berg ja Robin Quaison.

Rootsi ja Eesti mäng peetakse Stockholmis Friends Arenal. Mängu avavile kõlab Eesti aja järgi kell 18.45, otsepildis saab rahvuskoondisele kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel alates kella 18.40-st.

