Anier: kõik võitlesid ja näitasid, et südant on

"Väga kahju! Võitlesime terve mängu. Lõime kaks väravat. Raske on väravaid lüüa - teame seda alati," lausus Anier, kes skooris korra ka kolmapäeval Tšehhi vastu, kellele kaotati tulemusega 2:6.

"Niimoodi lõpus veel kaks väravat lasta - kahe mänguga natuke palju väravaid lasime. Aga nagu me kõik teame, kuidas sündmuste käik on olnud. Täna kõik võitlesid ja näitasid, et südant on. Pead ei saa norgu lasta, tuleb edasi panna."

Oma tabamusi kommenteeris ta järgnevalt: "Esimene õnnestus päris hästi. Selliseid väravaid näeb Euroopas tihti. Või siis mitte väga tihti. Meeskonnatöö. Võitlesin kõvasti ja tuli kaks õnnelikku väravat ka meeskonna jaoks. Hetkel on kurb meel, et mäng nii läks."

Kapten Konstantin Vassiljev sõnas samuti, et tulemus valmistas pettumuse. "Ei ole midagi rääkida. Olime suurema osa mängust sees. Kolmas värav on natuke liiga lihtne. See andis kodumeeskonnale lõpus suure eelise."

"Tundub, et otsustavates hetkedes just maksiski klass. Lõpetused Valgevene poolt. Üldiselt olime mängus, mängijad andsid endast kõik ja see teebki tulemuse kurvemaks."

Järgmisena mängib Eesti koondis kolmapäeval Stockholmis maavõistlusmängus Rootsiga.