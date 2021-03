Eesti sulgpallurid alustasid Poolas edukalt

Meeste üksikmängus kohtus Raul Must (BWF 84.) Serbia mängija Luka Miliciga (BWF 191.), kes pääses põhiturniirile läbi kvalifikatsiooni. Must, kes naases pärast pikka pausi taas rahvusvahelisele sulgpalliareenile, leidis oma mängu kohe, minnes ette seisuga 8:3 ning võites geimi lõpuks 21:12.

Teises geimis pakkus serblane rohkem vastupanu ja punkt-punkti mängus mindi pausile Milici eduseisus 11:10. Pärast väikest nõupidamist treeneriga suutis Must teha spurdi ja läks juhtima 19:12. Milic võitles veel, kuid pärast 27 minutit oli Must kindlustanud võidu seisuga 21:12, 21:16. Järgmises ringis tuleb eestlasel võita Malaisia esindajat Iskandar Zulkarnaini (BWF 96.), et tagada pääs veerandfinaali.

Naiste üksikmängus teist asetust omav Kristin Kuuba (BWF 54.) mängis kindlalt üle Ungari mängija Vivien Sandorhazi (BWF 183.). Esimeses geimis oli viimane kord viigis seisul 4:4, pärast seda läks Kuuba oma teed ja võitis esimese geimi veenvalt 21:13.

Teises geimis suutis ungarlanna esimeses pooles mängus püsida, kuid siis jõud rauges ja Eesti esireket vormistas võidu seisuga 21:13, 21:11. Kuubal tuleb veerandfinaali pääsemiseks võita Hispaania mängijat Beatriz Corralest (BWF 135.).

Esimeste eestlastena reedel platsile läinud Mihkel Laanes ja Helina Rüütel (BWF 141.) alistasid kolmes geimis Poola paari Adam Szolci ja Plawecka. Esimene geim möödus ülimalt tasavägiselt ja enamik ajast juhtisid poolakad. Laanesel ja Rüütelil oli seisul 22:21 kasutada geimpall, aga seda ei realiseeritud. Nõnda võitsid poolakad esimese geimi 24:22.

Teine geim algas eestlaste jaoks hästi, kui mindi ette 8:4, kuid paar minutit hiljem oli tablool seis 9:9 ja pausile läks Eesti paar eduseisus 11:9. Pärast pausi hoidsid eestlased ohje enda käes ja geim võideti seisuga 21:18. Otsustavas geimis dikteerisid mängu eestlased ning sammusid 16 parema sekka seisuga 22:24, 21:18, 21:15. Järgmises ringis kohtutakse Taani paari Oscar Sunekäri ja Simona Pilgaardiga.

Õhtul asuvad naiste paarismängus pääsu veerandfinaali püüdma ka Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel, nende vastased tulevad kas Rootsist või Poolast.

Kvalifikatsiooniringidest ükski Eesti mängija põhiturniirile ei pääsenud.