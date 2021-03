Iluuisutamise MM-i "mullis" andis üks sportlane positiivse koroonaproovi

Koroonaviiruse ohutusprotokollid näevad ette, et kõik sportlased peavad nüüd tegema uued testid. ISU ei soovi avalikustada positiivse koroonaproovi andnud iluuisutaja nime, lähtudes võistleja privaatsuse austamisest.

Koroonaviirusega nakatunud sportlane jääb iluuisutamise maailmameistrivõistlustelt eemale ning tema lähikontaktsed on suunatud eneseisolatsiooni.

.@ISU_Figure has released a statement about a positive case that was detected during a round of tests at #WorldFigure. Out of respect for the privacy of the individual no names will be released. According to ISU the individual is in isolation & close contacts are being monitored. pic.twitter.com/kKhlaTDWe6