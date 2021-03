Mihkel Räim tuli Sloveenias seitsmendaks

Kõik kolm esikohta läksid itaallastest ratturitele vastavalt: I Mirco Maestri (Bardiani-CSF-Faizane) ajaga 3:56.00, II Leonardo Marchiori (Androni Giocattoli – Sidermec) ja III Daniel Smarzaro (D'Amico - UM Tools).

"Sõit oli põnev, kohe alguses oli ees 3 km pikkune tõus, mida tuli läbida neli korda. Ilm oli väga tuuline, igal tõusul anti endast maksimum ja punt läks juppideks, vahepeal oli ka küljetuul. Viimasel ringil jäin pisut lollisti maha, aga sain tõusu peal mingi aeg järgi. Lõpus oli veel neli 7 km pikkust ringi ja seal olin pundi ees, kolm meest olid eest ära ja tiim jälitas neid," kommenteeris Räim sõitu.

"Mingi aeg hakkasid mul krambid tekkima. Üritasin küll jalgu lõdvestada ja lõpus olin isegi päris heal positsioonil, aga ma olin üksi ja see ei olnud hea. Raske sõit tegi oma töö ja päris õiget finišijalga täna kahjuks ei olnud. Sellest hoolimata tunnen, et võrreldes eelmise nädalaga on minek juba hoopis teine ja loodetavasti jätkub positiivses suunas," lisas Räim.

Gleb Karpenkot (Ampler Development Team) tabas sõidul kõva kukkumine, kuid rattur jäi terveks. Sõidu katkestas ka Artjom Mirzojev.