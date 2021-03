Suri aegade legendaarseim F1 kommentaator

Walker tuli BBC-sse F1 sarja kommenteerima 1976. aastal ja tegi seda seal kuni 1996. aastani. Perioodil 1997-2001 töötas ta ITV-s ning astus hiljemgi aeg-ajalt üles BBC-s, Channel 4-is ja Sky Sports F1 kanalil.

Walker kogus ülekandeid jälginute seas populaarsust nii oma suure entusiasmiga ala vastu, kui ka mitmete värvikate, jaburate ja naljakate väljaütlemistega, mida hakati tema eesnime järgi hüüdma "murrayismideks".

Fännidele jäid aastateks meelde laused nagu "nüüd vabandage mind, kui ma endale vahele segan", "mõlemal esimesel neljal autol on samasugused rehvid" ja "[F1 sõitja Patrick] Tambay lootused, mis enne olid täiesti nullis, on nüüd absoluutselt olematud".

Samuti kuuluvad talle laused nagu "ma kujutan ette, et tingimused nendes autodes on täiesti ettekujutamatud" ja "autol pole mitte miskit viga peale selle, et ta põleb".

Reklaaminduses alustanud Walker kogus F1 rahva poolehoiu oma tõsiselt osavõtliku huviga. "Vormel-ühes armastavad teda kõik," lausus kunagine tiimiomanik Ken Tyrrell. "Ja see on sellepärast, et ta armastab seda spordiala. Tema entusiasm on nii tõeline."

Kui Walker sajandi alguses aktiivsest kommenteerimisest tagasi tõmbus, teatas ajakiri Autosport, et kommentaator aitas mootorispordi populariseerimisele Suurbritannias rohkem kaasa kui keegi teine, sealhulgas ka F1 maailmameistrid James Hunt, Nigel Mansell ja Damon Hill.

"Puhka rahus, Murray Walker. Igati imeline mees. Rahvuslik aare, suhtlemisgeenius, vormel-üks legend," lausus järelehüüdes praegune Sky Sportsi kommentaator ja endine F1 piloot Martin Brundle.