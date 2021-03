Hiina pakub kõikidele olümpiasportlastele vaktsiini

Rahvusvahelise olümpiakomitee teatel on hiinlased teinud neile pakkumise vaktsineerida koroona vastu kõik tänavu suvel Tokyo ja järgmisel talvel Pekingi olümpiamängudel osalejad.

"ROK on saanud Hiina olümpiakomiteelt, 2022. aasta Pekingi taliolümpiamängude korraldajalt lahke pakkumise teha vaktsiinid kättesaadavaks mõlemate olümpiamängude, Tokyo 2020 ja Peking 2022 osalejatele," teatas ROK-i president Thomas Bach organisatsiooni virtuaalsessioonil.

"Hiina olümpiakomitee on valmis koostööks ROK-iga, et muuta vaktsiinid kättesaadavaks koostöös rahvusvaheliste partneritega või otse riikides, kus on sõlmitud Hiina vaktsiinidega lepingud," lisas äsja uueks ametiajaks presidendiks valitud Bach.

Rahvusvaheline olümpiakomitee on juba varem utsitanud rahvuslikke olümpiakomiteesid oma sportlasi vaktsineerima ja lubanud tekkivad kulud katta.

Tokyo olümpiamängud peaks algama tänavu suvel 23. juulil ja kestma 8. augustini, kusjuures välismaised pealtvaatajad koroonaviiruse pandeemia tõttu olümpiale arvatavasti ei pääse. Pekingi taliolümpia on kavas järgmise aasta 4.-20. veebruaril.