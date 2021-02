Doncic ja Porzingis lõpetasid Netsi kaheksamängulise võiduseeria

Ilma jalavigastust raviva Kevin Duranti ning puhkust saanud Kyrie Irvinguta mänginud Netsi vedas laupäeval James Harden, kes tabas 21 viskest üheksa ja kogus 29 lauapalli.

"Mõistagi on neil kaks väga head mängijat, aga tema [Harden] on samuti suurepärane. On väga keeruline teda peatada. Tegime teisel poolajal head tööd," sõnas Dallase täht Luka Doncic. Dallas lubas Netsil kolmandal veerandajal visata 18, neljandal vaid 16 punkti.

Doncic kerkiski oma võistkonna resultatiivseimaks, kogudes 27 punkti ja seitse korvisöötu. Kolmemänguliselt pausilt naasnud lätlane Kristaps Porzingis toetas teda 18 punktiga, neist kümme kogus ta kolmandal veerandajal.

Nets on idakonverentsis 22 võidu ja 13 kaotusega teisel kohal, Dallas läänes 16 võidu ja 16 kaotusega üheksas. Lääne liider Utah Jazz alistas Donovan Mitchelli 31 punkti toel 124:109 Orlando Magicu ja on kogunud 27 võitu ning seitse kaotust.

Teised tulemused:

Philadelphia - Cleveland 109:112 (la)

Washington - Minnesota 128:112

New York Knicks - Indiana 110:107

Oklahoma City - Denver 96:126

San Antonio - New Orleans 117:114