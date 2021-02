Teigamägi: sise-EM-ile sõidab nooruslik ja häid tulemusi otsiv koondis

Eesti koondise koosseisu kuuluvad 400 m jooksja Tony Nõu, tõkkejooksjad Keiso Pedriks, Diana Suumann, Kreete Verlin, 60 m jooksjad Karl Erik Nazarov ja Õilme Võro ja mitmevõistleja Risto Lillemets. Lisaks on joone all kolm sportlast, kes võivad kutse saada, ent arvestades koroonaviiruse pandeemiast tingitud olukorda, siis võib seda ka mitte juhtuda.

"Üks selline iseloomustav joon koondise kirjeldamiseks on see, et enamus neist on esimest korda rahvusvahelisel tiitlivõistlusel. Vaid 400 m jooksja Tony Nõu omab vastavat kogemust 2018. aastal Berliinis toimunud meistrivõistlustelt," rääkis Eesti Kergejõustiku Liidu president Erich Teigamägi intervjuus ERR-ile. "Selline nooruslik ja häid tulemusi otsiv koondis. Mitmeid on parandanud sel aastal mitu korda isiklikku rekordit omadel aladel, Eesti rekordeid on parandatud ja vaatame lootusandvalt koondise esinduse peale."

Millised on ootused koondise sportlastele? "Ootan, et kõik on valmis näitama isiklikke rekordeid. Nad on seda teinud ja kui meie sportlased teevad omal tasemel tulemusi, siis on võimalik neil eelringidest edasi saada ja hea meel oleks, kui keegi tuleks tagasi Eesti rekordiga," ütles Teigamägi.

Kas seitsmeliikmeline koondis on Kergejõustiku Liidu presidendi jaoks pettumus? "Kas just pettumus, aga kindlasti arvestasime, et meil osaleb vähemalt kaks mitmevõistlejat ja ma ootasin rohkem hüppajatelt tulemusi. Vahepeal on muutunud ka kvalifitseerumistingimused. Mõni aeg tagasi oli võimalik kvalifitseeruda sisemeistrivõistlustele põhimõtteliselt ilma normideta, riik pani kokku oma koondise. Oleme lähtunud kümneliikmelisest koondisest. Poleks see aasta ka võimatu olnud, aga osa mitmevõistlejaid kukkusid välja vigastusega ja mõnegi puhul jäi oodatud tulemus saavutamata. Ootused olid, aga ütleme, et ka see seitsmeliikmeline koondis on päris hea," ütles Teigamägi.