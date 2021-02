Brooklyn Nets sai hakkama rekordiliselt eduka turneega

Kuuenda võidu järjest saanud Brooklyn on võitnud viis võõrsilmängu järjest (Golden State, Sacramento, Phoenix, LA Lakers, LA Clippers) ja see tähistab klubi rekordilist seeriat. Seejuures kolm võitu viiest oli vähemalt kümnepunktise paremusega.

"Võita kuus mängu järjest, see kõik paneb maailma korraks vakka," lausus Brooklyni tagamängija Kyrie Irving. "Kui me näeme võõrsil mingit takistust, siis see tekitab küsimuse: mis Netsiga lahti on?"

Kohtumises LA Clippersiga oli Brooklyni parim 37 punkti toonud James Harden, kes lisas ka 11 lauapalli ja seitse resultatiivset söötu. Irving viskas 28 silma ja andis kaheksa söötu. Clippersi poolelt panustas Paul George 34 punkti ja seitsme sööduga ning Kawhi Leonard 29 punkti ja 13 lauapalliga.

New Orleans Pelicans jäi kodusaalis Boston Celticsi vastu 24 silmaga kaotusseisu, aga võitis lisaajal 120:115 (28:30, 19:33, 27:24, 34:21, 12:7). See tähistab klubi ajaloo edukaimat tagasitulekut.

Tunduvalt kehvemad meeleolud valitsevad Clevelandis, kus kohalik Cavaliers kaotas juba kümnenda mängu järjest. Sedapuhku jäädi alla Oklahoma City Thunderile 101:117 (28:31, 23:31, 24:24, 26:31).

Giannis Antetokounmpo viskas 38 punkti ja haaras 18 lauapalli ning Milwaukee Bucks oli kodus üle Sacramento Kingsist 128:115 (28:25, 42:31, 29:26, 29:33).

Tulemused: New Orleans - Boston 120:115 la, Cleveland - Oklahoma City 101:117, Orlando - Detroit 105:96, Toronto - Philadelphia 110:103, New York - Minnesota 103:99, Atlanta - Denver 123:115, LA Clippers - Brooklyn 108:112, Milwaukee - Sacramento 128:115.