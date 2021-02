Karl Patrick Lauk võidutses Prantsusmaal

"Võtsin täna riski ja otsustasin rünnata. Võitsin tehnilistel lõikudel ja laskumistel umbes kümme sekundit, mida teised õnneks tagasi ei sõitnud. 700 meetrit enne finišit sain infot, et olen 23 sekundit teistest ees, kuid taha vaadates nägin veel gruppi ja vajutasin juurde. Kuna täna oli juba sõidu neljas päev, siis on pea kõik ratturid jooksikute hulgas läbi käinud ja sõidavad võidu nimel," kommenteeris Lauk.

"Täna oli meie päev, meeskond usaldas mind ja tundsin kohustust seda õigustada, see oli eelkõige meeskondlik võit. Kuigi võidud on minu meeskonnale väga olulised, siis peab tõdema, et tihti on õpetlikud just kaotused ja areng toimub läbi nende ning lõputu analüüsi."

Võidusõidu Boucles du Haut-Var neljas etapp oli 24-aastasele Laugile hooaja teine võit.