Markus Pajuri klubi sai Tour de France'ile vabapääsme

Team Arkea Samsici osalemine Touril oli oodatud otsus, sest klubisse kuulub 2014. aasta Giro d'Italia ja 2016. aasta Vuelta võitja Nairo Quintana, kirjutab Spordipartner.

Paraku ei pääsenud Team Arkea Samsic Itaalia velotuuri starti, sinna valisid korraldajad Bardiani-CSF-Faizane'i, Eolo-Kometa ja Vini Zabu, mullune Euroopa Touri võitja Alpecin-Fenix tagas koha automaatselt. See tähendab, et kõikide tänavuste suurtuuride stardis on 23 meeskonda ja 184 ratturit.

20-aastane Pajur on oma esimese stardi Prantsusmaal registreeritud klubi eest juba teinud - jaanuaris sai ta Valencia ühepäevasõidul 14. koha.