Enden: võit CSKA üle on iga klubi unistuseks

"Võit CSKA üle on iga klubi unistuseks ja see pakub igale klubile väga rõõmu," tõdes ERR-ile nii Kalevi kui CSKA särki kandnud 1982. aasta maailmameister Heino Enden. "Kindlasti oli see suur üllatus, ka see, et CSKA laseb endale visata 107 punkti. See tuli tänu meeskondlikule mängule, aga paljalt meeskond ei võida - meeskonnas peavad olema liidrid."

"Mina näen, et täna oli seal kolm selget liidrit. Üks oli Janari Jõesaar, üks oli Marcus Keene ja üks oli Roberts Štelmahers. Treenerina kasutas ta mängijaid väga targalt. Tal oli võimalus vahepeal isetsema hakanud mängijaid pingile kutsuda, öelda sellega ära, mida ta tahab ja see tõi meeskonnale kasu. Sellest mängust on hea teha järeldused ka edaspidiseks - viskasime küll hästi, aga jagasime ka palli üle ootuste hästi," lisas Enden.

CSKA peatreener Dimitrios Itoudis juhtis kaotuse järel tähelepanu mitmele tähtsale puudujale. Moskva hiid on kõigi sarjade peale kaotanud neli järjestikust kohtumist.

"CSKA-l on läbi aastakümnete olnud üks eesmärk, nad lähevad iga turniiri võitma," selgitas Enden. "Reamäng ei ole neile nii oluline. Loomulikult on seal pooleks tunniks mingi häbitunne, aga arvan, et juba pealelõunaks oli see häbi kadunud. Nende eesmärk on ikkagi turniir võita. Kalevile on iga punkt tähtis ja loomulikult on see Eesti korvpallile ja eelkõige noortele suur võit: hea tahtmise ja hea mängu juures suudetakse võita kõige tugevamat."